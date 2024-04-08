Родионов день 8 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не навлечь безденежье

Сегодня в церковный праздник нельзя убираться в доме и планировать

В первый день недели, 8 апреля, православные верующие и греко-католики по новоюлианскому календарю (21 апреля по старому стилю) вспоминают Иродиона, который был родственником святого Петра. В народе празднуют Родионов день или Родион Ледолом. Также до Пасхи длится Великий пост.

Иродион, живший в I веке, был одним из 70 апостолов, выбранных Иисусом Христом для миссии проповедования. Он был родственником апостола Павла и сопровождал его в его путешествиях. Позднее он был посвящен в епископы Патары, что на территории современной Турции.

Однажды, после очередной страстной проповеди, на него напали язычники, избив его палками, забрасывая камнями и нанося ему серьезную рану ножом. Однако, когда святой встал с земли, на его теле не осталось ни единого следа от побоев. Иродион был казнен при императоре Нероне непосредственно после распятия апостола Петра.

Традиции и приметы на 8 апреля

Название "Родион Ледолом" этот день получил благодаря тому, что к этому времени практически везде растаял и сломался лед. Предки считали, что если остатки льда скапливаются в груды, то и урожай хлеба будет обильным. Также в это время солнце встречается с месяцем.

В старину, по устоявшейся традиции, 8 апреля вдовы или брошенные девушки собирались у реки, чтобы избавиться от горя. Они использовали левую руку для черпания воды, брызгали ее себе в лицо и произносили специальные заговоры.

Крестьяне в этот день готовились к началу посевных работ. В праздник Родиона Ледолома наши предки использовали полую воду. Верили, что она обладает целебными свойствами и помогает избавиться от болезней.

Если день солнечный – лето будет хорошим, если пасмурный – то плохое.

Солнечный день – лето вскоре наступит.

Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, – к хорошей погоде.

Луна красноватая – к теплу или грозе.

Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое–как – к безветренной теплой погоде ночью.

На небе видны перисто–кучевые облака – к хорошей погоде, без осадков.

На Родиона пора пахать, если гром гремит.

Береза распустилась – пришло время посева овса.

Лягушки голос подали – можно овес сеять.

Если хомяки и кроты начинают выкидывать землю из своих нор – значит, можно приступать к посеву овса.

Если теплый вечер и спокойная ночь – будет жаркое, сухое лето.

Что нельзя делать 8 апреля

Сплетничать, врать, преувеличивать или мошенничать — ждут большие беды.

Убираться в доме — можно разозлить домового.

Планировать рыбалку или охоту — пустыми вернетесь.

Планировать важные дела — не выгорят и грозят финансовыми проблемами.

У кого именины 8 апреля

В этот день именины празднуют Иродион, Нифонт, Мария (Марфа), Иван и Сергий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

8 апреля по календарю праздников в Украине и в мире отмечается Международный день ромов (International Roma Day), Международный день осведомленности о фэн-шуй (International Feng Shui Awareness Day), Праздник куража, День рождения пожарной лестницы, День рисования птиц, Международный день Будды и День сброса зимней шкурки.

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.