Не викидайте бабусині антресолі: з них можна зробити незамінну річ для сучасного інтер'єру

Як зробити гардеробну зі старих антресолей

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Українка показала, як можна використати матеріал від старих антресолей. Їм вдалося перетворити їх на сучасну гардеробну.

Відео результату авторка показала у соцмережі TikTok. Матеріали, що залишаються після демонтажу антресолей, зазвичай йдуть на смітник. Проте авторка відео показала, як їх можна використати для сучасного ремонту. Вони зробили зі старих антресолей велику гардеробну, яка виглядає дуже зручно та акуратно.

Антресоль — це полиця чи закрита шафка під стелею для зберігання речей, які рідко використовуються. Раніше така конструкція була ледь не в кожній радянській квартирі, зазвичай у передпокої чи кухні (часто і там і там).

Ця конструкція виглядає не дуже гарно, тому у старих квартирах під час ремонту антресолі зазвичай розбирають. Переважно антресолі у радянських квартирах робили з ДСП (деревно-стружкових плит) або дерев'яного бруса в основі каркаса. Для задніх стінок і днища використовували дешеву та тонку ДВП (міцні плити з пресованих деревних волокон), а дверцята часто робили з фанери, або дерев'яних щитів.

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