Сходження Благодатного вогню: як це було у 2024 році (фото, відео)

Церковна подія транслювалася по всьому світу

Щороку напередодні Великодня у Єрусалимі проводиться урочиста церемонія, під час якої сходить Благодатний вогонь. Цього року Велика (Страсна) субота припала на 4 травня, основна церемонія сходження розпочалася о 12:30 за київським часом, а сам Благодатний вогонь зійшов о 14:15.

Сьогодні після запечатування Гробу Господнього розпочалася церковна хода, під час якої Єрусалимський патріарх, здійснюючи молитву, увійшов до Кувуклії (каплиці). Після того, як Благодатний вогонь зійшов, патріарх запалив і виніс із храму 33 свічки, кожна з яких символізує один рік земного життя Ісуса Христа.

"Телеграф" показує, як відбувалася сьогоднішня церемонія сходження Благодатного вогню у 2024 році. Варто нагадати, що цей вогонь, як вірять християни, є знаком Божественної милості для людства, принесеним від Господа. Якщо вогонь не з’явиться, це буде вважатися провісником кінця світу, що наближається.

З появою Благодатного вогню люди раділи та намагалися запалити ним свої свічки. Після церемонії свічки, запалені від святого вогню, повезуть по всьому світу, включаючи Україну.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього року в Україні Великдень святкуватимуть в умовах воєнного часу. Раніше "Телеграф" публікував список храмів ПЦУ, в яких можна у 2024 році у Києві освятити великодній кошик. Також ми писали, де і коли освячувати великодній кошик у Львові, Харкові, Полтаві та Вінниці.