Свято 13 травня: що можна і не можна робити сьогодні, щоб не було лиха

Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна вбивати комарів і витрачати багато грошей

Цього понеділка православні та греко-католики за новоюліанським церковним календарем згадують святу Глікерію Іраклійську. У народі цей день називають Лукер'я Комарниця.

Свята Глікерія жила в ІІ столітті. Її батько був градоначальником Риму, а потім сім’я перебралася до Троянополя. Втративши батьків у ранньому віці, Глікерія прийняла хрещення та щорічно відвідувала храм.

У період гонінь на християн за імператора Антоніна, Глікерія опинилася в немилості, відмовившись поклонятися ідолу Зевса. Вона стійко вирішила страждати за Христа і молилася за силу перенести всі муки. У храмі вона молилася Богу, щоб врозумити язичників і знищити їх ідолів. Тоді статуя Зевса з гуркотом обрушилася перед натовпом.

В люті жерці наказали камінням закидати святу, але жоден камінь не досяг її. Наступного дня, коли Глікерію привели на катування, з’явився Ангел. Під жахом місцевий правитель Савін наказав посадити дівчину до в’язниці та запечатати двері. Через багато днів, коли градоначальник увійшов до в’язниці, свята була жива і здорова — ангели регулярно являлись, забезпечуючи її їжею.

Глікерію було кинуто на милість диких звірів. Однак одна з левиць почала лизати їй ноги. Зрештою свята звернулася до Бога і попросила бути прийнятою до Нього. Їй був посланий Голос із Небес, що запрошує до Небесного блаженства. В цей час на неї напала інша левиця і умертвила її, але не розірвала.

Традиції та прикмети на 13 травня

У давній Русі Глікерію перетворили на Лукер'ю, надавши їй прізвисько Комарниця. Воно виникло через сезон нальоту комарів та мошок.

Спів птахів до світанку віщує дощі.

Бджоли, що рано вранці полетіли, обіцяють сонячну погоду.

Багато в небі стрижів та ластівок – до швидкого потепління.

Грозові хмари — на хорошу погоду наступного дня.

Фото: freepik

Дощ іде — літо непоганим виявиться.

На Лукер’ю комарів побільшало — грибів буде чимало.

Що не можна робити 13 травня

Сильно плакати від радості — можуть политися сльози через проблеми та нещастя.

Залишати волосся на гребінці — до сімейних проблем.

Розбитий посуд цього дня — на нещастя.

Витрачати багато грошей і робити великі покупки — на фінансовий занепад.

Вбиватиме цього дня комарів — після одного з’явиться ще десяток.

Хто має іменини 13 травня

Цього дня іменини святкують Олександр, Георгій, Юрій, Євфимія, Ірина та Сергій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

13 травня у світі та в Україні відзначають Всесвітній день кульбаби (World Dandelion Day), День льодяників від кашлю, Міжнародний день хумусу, Всесвітній день коктейлів (World Cocktail Day), День народження застібки-липучки, Всесвітній день техніки для майбутнього, Глобальний день інженерної справи (IEEE Global Engineering Day) та День грозового гонга. Щороку другого понеділка травня зустрічають Всесвітній день боротьби з меланомою (World Melanoma Day).

У США 13 травня — День яблучного пирога (National Apple Pie Day), День "Кращого стрільця", День грінок, День жіночого обстеження (National Women`s Check-Up Day), День лепрекона (Leprechaun Day), Національний день фруктового коктейлю (National Fruit Cocktail Day), Національний день жаби, що стрибає (National Frog Jumping Day). У Колумбії – День святої Марії, у Британії – День гірлянд в Абботсбері, у Португалії – День Фатімської Богоматері, у Бразилії – День скасування рабства (Pretos Velhos Festival).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще Міжнародний день сімей та День вишиванки.