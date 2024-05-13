Праздник 13 мая: что можно и нельзя делать сегодня, чтобы не было беды

Согласно народным приметам, сегодня нельзя убивать комаров и тратить много денег

В этот понедельник православные и греко-католики за новоюлианским церковным календарем вспоминают святую Гликерию Ираклийскую. В народе этот день называют Лукерья Комарница.

Святая Гликерия жила во II веке. Ее отец был градоначальником Рима, а затем семья перебралась в Троянополь. Потеряв родителей в раннем возрасте, Гликерия приняла крещение и ежегодно посещала храм.

В период гонений на христиан при императоре Антонине, Гликерия оказалась в немилости, отказавшись поклоняться идолу Зевса. Она стойко решила страдать за Христа и молилась о силе перенести все мучения. В храме она молилась Богу, чтобы вразумить язычников и уничтожить их идолов. В тот момент статуя Зевса с грохотом обрушилась перед толпой.

В ярости жрецы приказали камнями забросать святую, но ни один камень не достиг ее. На следующий день, когда Гликерию привели на истязания, появился Ангел. Под ужасом местный правитель Савин приказал посадить девушку в темницу и запечатать дверь. Много дней спустя, когда градоначальник вошел в тюрьму, святая была жива и здорова — ангелы регулярно являлись, снабжая ее пищей.

Гликерия была брошена на милость диких зверей. Однако одна из львиц начала лизать ей ноги. В конце концов святая обратилась к Богу и попросила быть принятой к Нему. Ей был послан Голос с Небес, приглашающий в Небесное блаженство. В это время на нее напала другая львица и умертвила ее, но не разорвала.

Традиции и приметы на 13 мая

В древней Руси Гликерию преобразовали в Лукерью, придав ей прозвище Комарница. Оно возникло из-за сезона налета комаров и мошек.

Пение птиц до рассвета предвещает дожди.

Рано утром полетевшие пчелы сулят солнечную погоду.

Много в небе стрижей и ласточек — к быстрому потеплению.

Грозовые тучи — к хорошей погоде на следующий день.

Фото: freepik

Дождь идет — лето ненастным окажется.

На Лукерью комаров стало больше — грибов будет немало.

Что нельзя делать 13 мая

Сильно плакать от радости — могут политься слезы из-за проблем и несчастий.

Оставлять волосы на расческе — к семейным проблемам.

Разбитая посуда в этот день — к несчастью.

Тратить много денег и делать большие покупки — к финансовому упадку.

Убивать в этот день комаров — после одного появится еще десяток.

У кого именины 13 мая

В этот день именины празднуют Александр, Георгий, Юрий, Евфимия, Ирина и Сергей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

13 мая в мире и в Украине отмечают Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day), День леденцов от кашля, Международный день хумуса, Всемирный день коктейлей (World Cocktail Day), День рождения застёжки-липучки, Всемирный день техники для будущего, Глобальный день инженерного дела (IEEE Global Engineering Day) и День грозового гонга. Ежегодно во второй понедельник мая встречают Всемирный день борьбы с меланомой (World Melanoma Day).

В США 13 мая — День яблочного пирога (National Apple Pie Day), День "Лучшего стрелка", День гренок, День женского обследования (National Women`s Check-Up Day), День лепрекона (Leprechaun Day), Национальный день фруктового коктейля (National Fruit Cocktail Day), Национальный день прыгающей лягушки (National Frog Jumping Day). В Колумбии — День святой Марии, в Британии — День гирлянд в Абботсбери, в Португалии — День Фатимской Богоматери, в Бразилии — День отмены рабства (Pretos Velhos Festival).

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще Международный день семей и День вышиванки.