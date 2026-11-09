Варіанти є, але… Чи може ООН примусити Росію зупинити атаки на енергетику

Не одними санкціями можна вплинути

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В ООН закликали Росію припинити удари по енергетиці України. Та чи може організація натиснути на Кремль і примусити Росію не вдаватись до повторних атак?

Зауважимо, що на засіданні Радбезу директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото підняла питання атак на енергетику України.

"Генеральний секретар ООН знову закликає до негайного й безумовного припинення вогню як важливого кроку на шляху до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН та відповідних резолюцій", — заявила Гото.

Чи є в ООН механізми примусу

Насправді, організація може змусити Росії до виконання міжнародного права. Але проблема полягає в тому, що Москва входить в Радбез ООН та має право вето. Тобто будь-які дії вона може скасувати. Втім є механізми, які можуть спробувати:

вимоги з відповідними санкціями від Радбезу. Але ці дії може ветувати Росія. Обійти це можна, якщо Генеральна Асамблея скликає надзвичайну спеціальну сесію та рекомендує державам колективні заходи.

Наприклад:

посилення економічної ізоляції Росії; припинення торгівлі певними товарами; дипломатичні обмеження; міжнародні заходи для захисту цивільного населення.

кримінальний суд. Якщо удари по енергетичних об'єктах порушують міжнародне гуманітарне право, відповідальні військові та політичні керівники можуть нести персональну кримінальну відповідальність. Зауважимо, що не кожен удар по енергетичному об'єкту автоматично є воєнним злочином. Роль грають призначення, військова необхідність, пропорційність і очікувана шкода цивільним.

Прапор ООН

Чи може ООН реально захистити українську енергетику

Слід розуміти, що заклик і реальний примус — різні речі. Практичний ефект може мати:

Міжнародна коаліція. Посилення військової допомоги Україні, ППО та засобів захисту енергетики. Економічний тиск. Посилення санкцій проти російського енергетичного сектору, банків і постачальників військових технологій. Міжнародне правосуддя. Нові розслідування, ордери на арешт і переслідування командирів. Міжнародний контроль. Документування кожного удару та встановлення відповідальних за конкретні накази.

Виходить, що ООН має юридичні інструменти примусу, але Росія перешкоджає радикальним діям.

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