Яке сьогодні, 14 травня, свято: що можна і не можна робити

Цього дня у християн настає Радониця, а у світі відзначають День фрілансера

У дев’ятий день після Великодня православні християни та греко-католики відзначають Радоницю – день, присвячений поминанню померлих, який також відомий як Гробки чи Проводи.

Традиційно Радониця відзначається другого вівторка після Великодня. Цього року християни східного обряду відзначали Христове Воскресіння 5 травня, таким чином Радониця у 2024 році випадає на 14 травня. Однак у багатьох регіонах України відвідування кладовищ відбувається у суботу або наступної неділі після Радониці.

Назва "Радониця" (іноді звана також "Радуниця") перекладається буквально як "радісна молитва за померлих". Цей день символізує радість воскресіння Христа, а також пригадування майбутнього воскресіння мертвих.

Сенс поминальних днів полягає в тому, що віряни не вважають, що їхні рідні померли, оскільки вони продовжують жити у Христі. Тому зазвичай замість журби за ними заведено ділити радість Великодня.

Що можна зробити в поминальні дні:

відвідати церкву та помолитися за померлих;

перед службою подати записку з іменами померлих для поминання;

після богослужіння відвідати цвинтар та прибрати могили.

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Традиції та прикмети на 14 травня

У цей день вшановується пам’ять святого мученика Ісидора Хіоського (Блаженного). У народі святого величали Сидором Огуречником — за те, що в цей час було заведено садити огірки.

14 травня (27 травня за старим стилем) наші пращури не лише займалися посадкою огірків. Якщо на вербах не було слідів пилу у вигляді пір’я, то вони розпочинали посів льону та інших культур.

Також промовляли заговори для залучення багатства у сім’ю. І не забували уважно спостерігати за погодними умовами, щоб передбачити, якими будуть найближчі дні, літо та врожай.

Веселка з півночі віщує ясні і теплі весняні дні, що залишилися, із заходу — похмурі і холодні.

Погода 14 травня повториться влітку.

Кількість грозових хмар вказує на те, скільки разів у червні йтиме дощ.

Прилетіли ластівки та стрижі – буде тепло.

Червоний захід сонця та прозорі хмари — до мінливої та негоди.

Співають соловейки — очікується багатий урожай.

Що не можна робити 14 травня

Сперечатися сім’ї за столом з кутами — це призведе до великого конфлікту.

Спати на одній подушці з іншою людиною — викличе смутні думки.

Бути призвідником сварок та конфліктів — у житті з’явиться багато перешкод.

Повертатися на півдорозі додому — до невдачі.

Ходити весь день в одному одязі — 14 травня він приваблює негатив.

Хто має іменини 14 травня

Цього дня іменини святкують Леонтій, Максим, Микита, Олександр, Петро та Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Світова спільнота 14 травня зустрічає День фрілансера, День народження вазеліну, День великого бодуна, День смішних нісенітниць, День охорони азійських буйволів (Thai Buffalo Conservation Day).

У США сьогодні відзначають День печива з пахтою, День Ділана Томаса (англійський письменник), День ввічливості, День національного маршу "Зірки та смуги назавжди" (The Stars and Stripes Forever Day), День "Танцюй як курча" та День "підземної" Америки (National Underground America Day). В Ізраїлі – День проголошення Декларації про незалежність, у Чилі – День інженера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще День пам’яті жертв політичних репресій та День травматолога.