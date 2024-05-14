Какой сегодня, 14 мая, праздник: что можно и нельзя делать

В этот день у христиан наступает Радоница, а в мире отмечают День фрилансера

В девятый день после Пасхи православные христиане и греко-католики отмечают Радоницу – день, посвященный поминовению усопших, который также известен как Гробки или Проводы.

Традиционно Радоница отмечается во второй вторник после Пасхи. В этом году христиане восточного обряда отмечали Христово Воскресение 5 мая, таким образом, Радоница в 2024 году выпадает на 14 мая. Однако во многих регионах Украины посещение кладбищ происходит в субботу или в последующее воскресенье после Радоницы.

Название "Радоница" (иногда называемая также "Радуница") переводится буквально как "радостная молитва за умерших". Этот день символизирует радость воскресения Христа, а также припоминание предстоящего воскресения мертвых.

Смысл поминальных дней заключается в том, что верующие не считают, что их ушедшие родные умерли, поскольку они продолжают жить в Христе. Поэтому обычно вместо печали по ним принято делить радость Пасхи.

Что можно сделать в поминальные дни:

посетить церковь и помолиться за усопших;

перед службой подать записку с именами умерших для поминовения;

после богослужения посетить кладбище и убрать могилы.

Фото: freepik

Традиции и приметы на 14 мая

Христианами в этот день почитается мученик Исидор Хиосский (Блаженный). В народе святого величали Сидором Огуречником — за то, что в это время принято было сажать огурцы.

14 мая (27 мая по старому стилю) наши предки не только занимались посадкой огурцов. Если на ивах не было следов пыли в виде перьев, то они приступали к посеву льна и других культур.

Также проговаривали заговоры для привлечения богатства в семью. И не забывали внимательно наблюдать за погодными условиями, чтобы предугадать, какими будут ближайшие дни, лето и урожай.

Радуга с севера предвещает ясные и теплые оставшиеся весенние дни, с запада — пасмурные и холодные.

Погода 14 мая повторится летом.

Количество грозовых туч указывает на то, сколько раз в июне будут идти дожди.

Прилетели ласточки и стрижи — будет тепло.

Красный закат и прозрачные облака — к переменчивой и ненастной погоде.

Поют соловьи — ожидается богатый урожай.

Что нельзя делать 14 мая

Спорить семье за столом с углами — это приведет к большому конфликту.

Спать на одной подушке с другим человеком — вызовет смутные мысли.

Быть зачинщиком ссор и конфликтов — в жизни появится много препятствий.

Возвращаться на полпути домой — к неудаче.

Ходить весь день в одной одежде — 14 мая она притягивает негатив.

У кого именины 14 мая

В этот день именины празднуют Леонтий, Максим, Никита, Александр, Петр и Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Мировое сообщество 14 мая встречает День фрилансера, День рождения вазелина, День большого бодуна, День смешных нелепиц, День охраны азиатских буйволов (Thai Buffalo Conservation Day).

В США сегодня отмечают День печенья с пахтой, День Дилана Томаса (английский писатель), День вежливости, День национального марша "Звёзды и полосы навсегда" (The Stars and Stripes Forever Day), День "Танцуй как цыплёнок" и День "подземной" Америки (National Underground America Day). В Израиле — День провозглашения Декларации о независимости, в Чили — День инженера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День памяти жертв политических репрессий и День травматолога.