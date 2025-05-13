Таких трусів ви ще не бачили: Balenciaga представила незвичайний комплект за кругленьку суму (фото)

Деякі жінки позитивно оцінили нестандартний комплект

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga знову дивує своїми дизайнерськими експериментами. Нова модель трусів з пришитими панчохами та туфлями стала справжньою сенсацією у світовій моді.

Про це йдеться на офіційній сторінці бренду. Ціна цього незвичного виробу — 5 890 доларів.

Здається, що Balenciaga не перестає шокувати своїх клієнтів незвичайними та іноді ексцентричними рішеннями.

У коментарях користувачі не підтримують емоцій. Один із них написав: "Голий, босий, але в кожусі". Інший коментатор пожартував: "Там ще й туфлі пришили", відзначаючи, що до цієї моделі не вистачає хіба що додаткових аксесуарів.

Проте не всі в захопленні від цієї новинки. "Горщик ще пришити треба", — іронічно зустрічає один користувач, натякаючи на те, що до цього комплекту дизайнери могли додати ще більше незвичних елементів. Інший користувач прокоментував високу ціну за такий товар, мовляв, це дорівнює його місячній зарплатні.

Були й ті, хто, попри всі смішні моменти, залишився вражений. "Беру дві пари: собі й куму", – написав один із українців.

Слід зазначити, що деякі жінки добре оцінили комплект від Balenciaga.

Попри численні курйози, популярний бренд не перестає вражати світом моди своїми нестандартними рішеннями, створюючи нові тренди, які водночас викликають багато запитань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що французька Balenciaga привернула увагу нестандартним дизайном — цього разу модний дім представив сумки-шопери, які дивовижно нагадують звичайні пакети з супермаркету.