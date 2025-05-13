Таких трусов вы еще не видели: Balenciaga представила необычный комплект за кругленькую сумму (фото)

Некоторые женщины позитивно оценили нестандартный комплект

Всемирно известный бренд Balenciaga снова удивляет своими дизайнерскими экспериментами. Новая модель трусов с пришитыми чулками и туфлями стала настоящей сенсацией в мировой моде.

Об этом говорится на официальной странице бренда. Цена этого необычного изделия – 5 890 долларов.

Кажется, Balenciaga не перестает шокировать своих клиентов необычными и иногда эксцентричными решениями.

В комментариях пользователи не поддерживают эмоции. Один из них написал: "Голый, босой, но в кожухе". Другой комментатор пошутил: "Там еще и туфли пришили", отмечая, что этой модели не хватает разве что дополнительных аксессуаров.

Однако не все в восторге от этой новинки. "Горшок еще пришить надо", — иронически пишет один пользователь, намекая на то, что к этому комплекту дизайнеры могли добавить еще больше необычных элементов. Другой пользователь прокомментировал высокую цену за такой товар, мол, это равняется его месячной зарплате.

Были и те, кто, несмотря на все смешные моменты, остался поражен. "Беру две пары: себе и куму", — написал украинец.

Следует отметить, что некоторые женщины хорошо оценили комплект от Balenciaga.

Несмотря на многочисленные курьезы, популярный бренд не перестает поражать миром моды своими нестандартными решениями, создавая новые тренды, одновременно вызывающие многие вопросы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что французская Balenciaga привлекла внимание нестандартным дизайном — на этот раз модный дом представил сумки-шоперы, удивительно напоминающие обычные пакеты из супермаркета.