Новинки з "Аврори" здивували українку. Скільки коштують смаколики (фото)

Страви треба тільки розморозити

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В магазинах "Аврори" з'явилась смачна новинка. Українці вже поділилась враженнями після куштування.

Як зазначила користувачка у Threads, вона купила сирники та нагетси курячі. Обидві страви вже готові, але заморожені.

"Сирники та нагетси тепер є в "Аврорі". На крайніх фото в готовому вигляді. В мене морозилка тепер забита сирниками, це таааак смачно", — пише жінка.

Сирники та нагетси з "Аврори"

Приготування цих сирників та нагетсів займає всього кілька хвилин, адже їх треба лише розморозити. Зробити це можна за допомогою мікрохвильовки, підсмажити на пательні або розігріти в духовці.

Сирники смажені заморожені "Годівниця"

Нагетси смажені заморожені "Годівниця" Класичні 500г в "Аврорі"

Зауважимо, що новинка тільки з'явилась, тому на сайті ще немає ані фото, ані наявності в магазинах "Аврори". Сирники смажені заморожені "Годівниця" 400 г коштують 149 грн, а нагетси смажені заморожені "Годівниця" Класичні 500 г коштують 169 грн.

Ціна нагетсів в "Аврорі"

Ціна сирників в "Аврорі"

Нагадаємо, до новорічних свят в "АТБ" з'явилась новинка від Milka. Шоколад з додаванням імбирного печива коштує майже 300 грн за 300 г. Щоправда, думки українців про цю новинку розділилась, адже дехто назвав іншу шоколадку смачнішою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові смаки легендарних шоколадок Millennium уже на полицях. Вже відомо, чим особливі та скільки коштують.