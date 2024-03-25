У зірки "Кріпосної" Олексія Яровенка народився син (фото)

У актора тепер поповнення в родині

Бебі-бум в українському шоубізнесі активно продовжується. Нещодавно став батьком колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк. А тепер це сталося й з відомим українським актором білоруського походження Олексієм Яровенко.

Знаменитість та його дружина, акторка Ольга Карпова стали батьками сина. Дитині обрали ім'я — Гліб. У своєму інстаграмі Олексій поширив зворушливу світлину, де тримає ніжки новонародженого малюка.

"Гліб Олексійович Яровенко. Дякую за сина!", — написав під дописом Яровенко.

Відомо, що Олексій Яровенко та Ольга Карпова вперше зустрілися на театральному фестивалі в Молдові, де й почалося їхнє спілкування. Стосунки розвивалися, тож Яровенко вирішив переїхати з Білорусі в Україну. Влітку 2021 року у Олексія та Ольги народився перший син. Подружжя назвало його Данилом.

У Києві Яровенко продовжив акторську кар'єру. Він став відомим завдяки ролям у стрічках "Мухтар. Новий слід", "Хороший хлопець", "Артистка" і "Сестри у спадок". А от Ольга Карпова грає у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вона знімалась у "Опер за викликом" і "Жіночий лікар-2".

Раніше "Телеграф" писав, що четверту дитину народила відома ізраїльська акторка Галь Гадот. У неї та нідерландського бізнесмена Ярона Версано, народилась донечка. Їй назвали Орі.