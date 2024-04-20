Це багато пояснює: яка історія прізвищ топ-фігурантів схем на закупівлях для ЗСУ

Їхні предки могли бути євреями, простаками чи любителями хильнути

Давно відомий факт, що кожне українське прізвище може трохи розповісти про історію роду кожної людини. Наприклад, деякі прізвища давали тим, хто мав проблеми із законом в Україні, інші ж прізвища носили бідняки. А що означають такі токсичні для суспільства прізвища як Гринкевич, Гладковський тощо? Про це "Телеграф" розповість нижче.

Насамперед згадаємо найгучніший корупційний скандал із розкраданнями на армії — "золоті" яйця по 17 гривень за штуку. У цій справі проходять ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

Однопрізвищник українського гетьмана Хмельницький не виправдав своє славне ім’я, щобільше, в давнину його предки могли отримати прізвище Хмельницький через любов до хмільних напоїв. Прізвище Шаповал різні джерела приписують то українцям, то росіянам, то євреям. Немає також і єдиної версії, що воно означає, деякі вважають, що його міг носити валяльник шапок, інші, — що його власник хизувався головним убором, тоді як нумерологи взагалі впевнені, що носії прізвища Шаповал у будь-якому разі схильні до лінощів і надмірному егоїзму. Крім них, сьогодні в Україні прізвище Хмельницький носить 1264 особи, а Шаповалов — 9439 осіб.

Поширення прізвища Шаповалов в Україні

Розповсюдження прізвища Хмельницький в Україні

Ігор та Роман Гринкевичі, львівський бізнесмен та його син, на всю країну прославилися махінаціями з постачанням неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Гринкевич — єврейське прізвище, яке в давнину швидше за все було дано людині з простого народу, не знатній і небагатій. Загалом в Україні зараз його носить 423 особи.

Розповсюдження прізвища Гринкевич в Україні

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського звинувачують у зловживаннях при закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності для армії за незаконно збільшеними цінами та оголошено в розшук. Його перше прізвище по батькові Свинарчук, яке він змінив лише у 2014 році, говорить саме за себе. Але й друге прізвище по матері має польсько-єврейське коріння. В Україні його загалом зараз носять 185 осіб.

Поширення прізвища Гладковський в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означають прізвища найвідоміших українських військових — Залужного, Сирського та Марченка.