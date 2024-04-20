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Многое объясняет: какова история фамилий топ-фигурантов схем на закупках для ВСУ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Гринкевичи, Гладковский-Свинарчук, Хмельницкий, Шаповалов, - знаете ли вы значение этих фамилий?
Гринкевичи, Гладковский-Свинарчук, Хмельницкий, Шаповалов, - знаете ли вы значение этих фамилий?. Фото telegraf.com.ua

Их предки могли быть евреями, простаками или любителями выпить

Давно известный факт, что каждая украинская фамилия может немного рассказать про историю рода каждого человека. К примеру, некоторые фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом в Украине, другие же фамилии носили бедняки. А что значат такие токсичные для общества фамилии как Гринкевич, Гладковский и тому подобные? Об этом "Телеграф" расскажет ниже.

Прежде всего, вспомним самый громкий коррупционный скандал с хищениями на армии, — "золотые" яйца по 17 гривен за штуку. По этому делу проходят экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Однофамилец украинского гетмана Хмельницкий не оправдал свое славное имя, более того, в древности же его предки могли получить фамилию Хмельницкий из-за любви к хмельным напиткам. Фамилию Шаповал же разные источники приписывают то украинцам, то россиянам, то евреям. Нет также и единой версии, что она значит, некоторые считают, что ее мог носить валяльщик шапок, другие, — что ее владелец кичился головным убором, в то время как нумерологи и вовсе уверенны, что носители фамилии Шаповал в любом случае склонны к лени и чрезмерному эгоизму. Кроме них, на сегодняшний день в Украине фамилию Хмельницкий носит 1264 человека, а Шаповалов, — 9439 человек.

Распространение фамилии Шаповалов в Украине
Распространение фамилии Шаповалов в Украине
Распространение фамилии Хмельницкий в Украине
Распространение фамилии Хмельницкий в Украине

Игорь и Роман Гринкевичи, львовский бизнесмен и его сын, на всю страну прославились махинациями с поставкой некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Гринкевич — еврейская фамилия, которая в древности скорее всего была дана человеку из простого народа, не знатному и не богатому. Всего в Украине сейчас его носит 423 человека.

Распространение фамилии Гринкевич в Украине
Распространение фамилии Гринкевич в Украине

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обвиняется в злоупотреблениях при закупке грузовых автомобилей повышенной проходимости для армии по незаконно увеличенным ценам и объявлен в розыск. Его первая фамилия по отцу Свинарчук, которую он сменил только в 2014 году, говорит сама за себя. Но и вторая фамилия по матери имеет польско-еврейские корни. В Украине его всего сейчас носят 185 человек.

Распространение фамилии Гладковский в Украине
Распространение фамилии Гладковский в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат фамилии самых известных украинских военных, — Залужного, Сырского и Марченко.

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#Богдан Хмельницкий #Фамилии #Олег Гладковский #Вячеслав Шаповалов #Роман Гринкевич