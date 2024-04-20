Многое объясняет: какова история фамилий топ-фигурантов схем на закупках для ВСУ

Их предки могли быть евреями, простаками или любителями выпить

Давно известный факт, что каждая украинская фамилия может немного рассказать про историю рода каждого человека. К примеру, некоторые фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом в Украине, другие же фамилии носили бедняки. А что значат такие токсичные для общества фамилии как Гринкевич, Гладковский и тому подобные? Об этом "Телеграф" расскажет ниже.

Прежде всего, вспомним самый громкий коррупционный скандал с хищениями на армии, — "золотые" яйца по 17 гривен за штуку. По этому делу проходят экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Однофамилец украинского гетмана Хмельницкий не оправдал свое славное имя, более того, в древности же его предки могли получить фамилию Хмельницкий из-за любви к хмельным напиткам. Фамилию Шаповал же разные источники приписывают то украинцам, то россиянам, то евреям. Нет также и единой версии, что она значит, некоторые считают, что ее мог носить валяльщик шапок, другие, — что ее владелец кичился головным убором, в то время как нумерологи и вовсе уверенны, что носители фамилии Шаповал в любом случае склонны к лени и чрезмерному эгоизму. Кроме них, на сегодняшний день в Украине фамилию Хмельницкий носит 1264 человека, а Шаповалов, — 9439 человек.

Распространение фамилии Шаповалов в Украине

Распространение фамилии Хмельницкий в Украине

Игорь и Роман Гринкевичи, львовский бизнесмен и его сын, на всю страну прославились махинациями с поставкой некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Гринкевич — еврейская фамилия, которая в древности скорее всего была дана человеку из простого народа, не знатному и не богатому. Всего в Украине сейчас его носит 423 человека.

Распространение фамилии Гринкевич в Украине

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский обвиняется в злоупотреблениях при закупке грузовых автомобилей повышенной проходимости для армии по незаконно увеличенным ценам и объявлен в розыск. Его первая фамилия по отцу Свинарчук, которую он сменил только в 2014 году, говорит сама за себя. Но и вторая фамилия по матери имеет польско-еврейские корни. В Украине его всего сейчас носят 185 человек.

Распространение фамилии Гладковский в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат фамилии самых известных украинских военных, — Залужного, Сырского и Марченко.