У Львові зник неповнолітній хлопчик з аутизмом: прикмети та фото

Хлопець часто навідувався до притулку для тварин

У місті Львів почалися пошуки зниклої дитини. Неповнолітній Роман Куліков пропав під час прогулянки.

За інформацією, опублікованою на порталі "Варта1", Роман зник 9 березня близько 14:00. Він гуляв зі своєю бабусею у парку Кайзервальд і раптово відійшов, після чого його місцеперебування стало невідомим.

Роман є дитиною з аутизмом.

Прикмети зниклого хлопця: він високий та худорлявий, має чорне волосся, карі очі та шрам між бровами. 2009 року народження.

Роман Куліков

На момент зникнення він був одягнений у світло-сірі спортивні штани, темно-сіру куртку з капюшоном та світло-сіру шапку. Також при собі мав зелену сумку з термосом.

Відомо, що Роман часто навідувався до притулку для тварин, розташованого на вулиці Довбуша у Львові.

Якщо ви володієте якоюсь інформацією про місцезнаходження хлопчика, будь ласка, негайно зверніться за номером телефону 0630794883 або зателефонуйте на лінію 102.

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