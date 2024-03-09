Во Львове пропал несовершеннолетний мальчик с аутизмом: приметы и фото

Парень часто наведывался в приют для животных

В городе Львов начались поиски пропавшего ребенка. Несовершеннолетний Роман Куликов пропал во время прогулки.

По информации, опубликованной на портале "Варта1", Роман исчез 9 марта около 14:00. Он гулял со своей бабушкой в парке Кайзервальд и внезапно отошел, после чего его местонахождение стало неизвестным.

Роман — ребенок с аутизмом.

Приметы пропавшего парня: он высокий и худощавый, имеет черные волосы, карие глаза и шрам между бровями. 2009 года рождения.

Роман Куликов

На момент исчезновения он был одет в светло-серые спортивные штаны, темно-серую куртку с капюшоном и светло-серую шапку. Также при себе у него была зеленая сумка с термосом.

Известно, что Роман часто наведывался в приют для животных, расположенный на улице Довбуша во Львове.

Если у вас есть информация о местонахождении мальчика, пожалуйста, немедленно обратитесь по телефону 0630794883 или позвоните по линии 102.

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