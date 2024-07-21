"Кожне слово — заповіт": останнє інтерв’ю Фаріон зворушило українців

Філолог торкнулася багато болючих для українців тем

Українці емоційно відреагували на останнє інтерв’ю "Телеграфу" відомої мовознавиці та екснардепа Ірини Фаріон. Багато хто відзначив її прямолінійність та патріотичну позицію.

Як відомо, вбивство Фаріон сталося 19 липня, а інтерв’ю вона дала приблизно місяць тому. У розмові вона порушила дуже непрості теми, які є актуальними для нинішньої України.

У розмові йшлося про російськомовних військовослужбовців, які, на її думку, не виконують положення мовного законодавства. При цьому вона наголосила, що самі закони у цій сфері пишуться таким чином, щоб один пункт суперечив іншому.

Фаріон принципово продовжила критикувати бійців ЗСУ, які не говорять українською мовою, наголосивши, що це її моральне право. Також вона зазначала, що ніколи не стала б виборцем Володимира Зеленського так і Петра Порошенка, а також розкритикувала міністра освіти Оксена Лісового.

Користувачі мережі у коментарях до відео підтримали позицію Фаріон та висловили багато теплих слів у її бік.

Як повідомлялося раніше, близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон.

Вважається, що вбивця чекав на неї біля будинку, при тому приходив туди кілька тижнів поспіль. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату.