Забужко припустила теракт під час поховання Фаріон: як пояснила мотиви росіян

Письменниця звернулася до спецслужб

У понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі у Львові відбудеться чин похорону Ірини Фаріон, яку вбили наприкінці минулого тижня. Українська письменниця Оксана Забужко припускає, що вороги можуть влаштувати сьогодні на похороні мовознавиці Ірини Фаріон теракт.

Про це Забужко написала у Fаcebook. Вона також звернулась до українських спецслужб.

Письменниця наголошує, що при скупчені великої кількості людей окупантам буде дуже легко вчинити якийсь теракт, а потім подати своєму населенню інформацію, – як якийсь черговий крок боротьби із недружньою Україною.

"Так ось, якщо трохи розуміти логіку чекістського мислення, – вони б завтра на похороні Ірини Фаріон мали запланувати у Львові максимально гучний теракт, із великою кількістю жертв ("собрать всєх націков в кучу і грохнуть" – а після цього можна й оголосити своїм кріпакам, що "цель СВО достигнута", чому ні?). От просто все на те вказує – що в цьому місці "дорожньої мапи" зараз їм на ґвалт потрібна саме якась така "блєстящая побєда" (спробуйте на хвилиночку мислити не як людина, а як злочинець, і весь пазл вам складеться!)", – наголосила Забужко.

Окрім цього, Забужко звернулася до правоохоронних органів, аби дотримувалися максимальної пильності під час сьогоднішніх подій. "Дуже добре, якщо я помиляюсь, і це все тільки "худліт" моєї уяви. Але все ж гаряче сподіваюсь, що в СБУ теж вистачає уяви — на те, щоб завтра у Львові всі відповідні служби працювали в режимі найвищої пильности", – додала письменниця.

Нагадаємо, що у неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Труну з тілом Ірини Фаріон привезли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова. Аби попрощатись з пані Фаріон до храму прийшло тисячі людей. Поховають жінку на Личаківському цвинтарі.

Раніше "Телеграф" писав, що дочка відомої української філологині та екснардепки Ірини Фаріон Софія Семчишин запропонувала поставити пам’ятник її матері. Також вона запропонувала перейменувати вулицю, де сталося вбивство.