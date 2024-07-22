"Він знав Львів": названо місця, де бачили ймовірного вбивцю Фаріон

Нардеп вказав на ще одну цікаву деталь

Чоловіка, який ймовірно причетний до вбивства Ірини Фаріон, часто бачили поблизу 91 та 43 школи Шевченківського району Львова.

Про це заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі Ранок.LIVE. Він розповів, що місцеві помічали невідомого в капелюсі, якого розшукує поліція, саме в Шевченківському районі міста.

"Дивлячись, як він пересувається, то він місто знав. Але, чи орієнтувався саме в тому мікрорайоні, бо це була його робота? Чи він проживає у Львові і більш-менш орієнтується, то вже інше питання, на яке не можемо зараз дати відповідь", — каже він.

Школа 91 і 43, де бачили підозрюваного

Окрім цього, Зінкевич каже, що Фаріон міг вбити хлопець із психічними розладами, або ж він "грав роль" такої людини. Він зазначив, що підозрюваний міг здаватися психічно хворим, щоб на нього не звертали увагу люди. Очевидцям, зокрема, так і здавалося.

"Наразі правоохоронці відстежили рух ймовірно вбивці до моменту, де не можна його віднайти. Фігурант дійшов до лісопосадки, яку вже перевіряли. Тепер звідти шукають інші виходи", — зазначив він.

Додамо, що у неділю, 21 липня, правоохоронці оголосили у розшук можливого вбивцю екснардепки Ірини Фаріон. Зазначається, що поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 сантиметрів. У момент скоєння злочину він був одягнений у темні спортивні штани, червону футболку поверх чорної кофти. На голові він носив широку панаму, а на ногах білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою.

Хронологія подій

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Проте лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

У неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.