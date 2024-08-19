Блакитний супермісяць піднявся над Україною: у мережі показали яскраві фото з різних міст

Наступного разу таке можна буде побачити за 13 років

У понеділок, 19 серпня, у світі можна спостерігати рідкісне астрономічне явище. У цей день супермісяць збігається з "блакитним Місяцем".

В Україні його теж добре видно, а місцеві жителі вже встигли порівняти його із ліхтарем. Дійсно світність Місяця в цей період дещо вища за звичайну, а тому він виглядає яскравішим в нічному небі.

Знімками поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, котрий зміг показати, як він виглядає у Києві. Охочі ще можуть поспішити його побачити, оскільки він досягне піка о 22:25 за українським часом.

Інші користувачі мережі теж не стали відставати та поділилися своїми знімками того, як блакитний супермісяць виглядає в їхньому місті.

Як відомо, "блакитним Місяцем" називається повний місяць, який трапляється вдруге в календарному місяці. Це дуже рідкісне явище, яке може відбуватися раз на кілька років. З реальним кольором супутника Землі це не пов’язано.

Супермісяц же є період, коли Місяць наближається до Землі на мінімальну відстань, через що його дуже добре видно в небі. Це явище менш рідкісне і відбувається кілька разів на рік.

А ось комбінація цих двох подій трапляється нечасто. Наприклад, наступного разу її можна буде побачити лише 2037 року.

Нагадаємо, востаннє повний Місяць прикрашав нічне небо 21 липня, а мешканці багатьох українських міст могли насолодитися дуже яскравим видовищем.