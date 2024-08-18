Сапери б'ють на сполох: українці вигадали новий спосіб використання табличок "Небезпечно, міни" (відео)

У ДСНС звернулися до громадян

Значна кількість території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Однак українці знайшли незвичний спосіб використання знаків, які попереджають про заміновану територію.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України. Так, у Чернігівській області місцеві жителі підв’язують овочі табличками "Небезпечно, міни".

"Сапери в шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки", — наголосили у ДСНС.

Варто зазначити, що в мережі активно відреагували на таки "винахід" українців. Дехто зауважив, що таким чином люди вирішили убезпечити себе від лихих сусідів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна самостійно займатися розмінуванням. Це і небезпечно для життя, і може бути покарано кримінально.