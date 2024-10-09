У Львові звучала сирена, хоча тривогу не оголошували: причина курйозна

Максим Козицький пояснив, що трапилося

У середу у Львові прозвучала сирена, яка сповіщає про витік хлору. Як виявилося, це сталося випадково під час ремонтних робіт на Львівській ратуші.

Жодного витоку хлору насправді не було. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору. Жодного витоку не було! У Львові та області спокійно", — написав Козицький.

У Львівській міській раді теж прокоментували ситуацію. За їхніми словами, працівники, які обслуговують систему оповіщення, перезапускали нове програмне забезпечення. Саме тоді стався технічний збій, який призвів до помилкового сигналу тривоги.

На ситуацію відреагували швидко. Вже на 6-й секунді оповіщення вимкнули. "Жодного витоку хімічних речовин не було. У місті — спокійно", — підтвердили у міськраді.

Козицький також додав: "Як і завжди, у разі будь-якої загрози я оперативно повідомлятиму у своїх соцмережах". Він закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Одещині сирену повітряної тривоги невідомі задули монтажною піною. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким заважали гучні звуки.