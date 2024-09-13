У Києві пролунала сирена без тривоги: що відомо

Як пишуть кияни, чули її місцями

У п'яницю, 13 вересня, в декількох районах Києва пролунала сирена. Однак офіційно тривога не оголошувалась.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також про це пишуть місцеві жителі.

Ймовірно, стався збій у системі оповіщення, тому кияни чули сигнал тривоги.

Нагадуємо, що вранці, 12 вересня, у Києві вдвічі пролунали потужні вибухи. Ймовірніше працюють сили ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко прокоментував нічну атаку росіян. Він зазначив, що це сьома повітряна атака РФ на Київ за вересень.

"Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed". Щодо ракет — дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі та сумарно тривала близько 2-х годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові й нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у різних районах Києва бачили потужні блискавки, які буквально розривали небо. Кадрами примх природи користувачі діляться у соцмережах.