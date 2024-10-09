Во Львове звучала сирена, хотя тревогу не объявляли: причина курьезная

Максим Козицкий объяснил, что случилось

В среду во Львове прозвучала сирена, извещающая об утечке хлора. Как оказалось, это произошло случайно во время ремонтных работ во Львовской ратуше.

Никакой утечки хлора на самом деле не было. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора. Никакой утечки не было! Во Львове и области спокойно", — написал Козицкий.

Во Львовском городском совете тоже прокомментировали ситуацию. По их словам, работники, обслуживающие систему оповещения, перезапускали новое программное обеспечение. В это время произошел технический сбой, который привел к ошибочному сигналу тревоги.

На ситуацию отреагировали быстро. Уже на 6-й секунде оповещения выключили. "Никакой утечки химических веществ не было. В городе — спокойно", — подтвердили в горсовете.

Козицкий также добавил: "Как и всегда, в случае любой угрозы я буду оперативно сообщать в своих соцсетях". Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области сирена воздушной тревоги неизвестные задули монтажной пеной. По всей вероятности, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки.