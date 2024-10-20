У Львові розтрощили відомий цвинтар з могилами військових (фото)

Причетних до інциденту ще не впіймали

У ніч проти 20 жовтня у Львові на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань №76 вандали пошкодили могили українських захисників. Усього невідомі понівечили 23 могили.

Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко. За його словами, зараз на місці працюють відповідні служби, щоб усунути наслідки від вандалів.

По камерах відеоспостереження вдалося з’ясувати, що інцидент стався о 02:42. Однак причетних до цього поки що не зловили. Бойко запевняє, що вони обов’язково покарають за це.

"Служби працюють на місці. Переглядаємо камери відеоспостереження. Будьте певні негідники покарають. UPD: Пошкоджено: 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, 3 — могили політв’язнів, 2 — волонтерів ", — заявив Бойко.

У поліції на момент написання матеріалу ще не прокоментували цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 червня поточного року розгромили могили загиблих воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Були розбиті портрети, зірвано таблички та розмальовано прапори. Незабаром поліція спіймала жінку, яка до цього причетна.