Львів осяяв потужний спалах, після якого почалися проблеми зі світлом (відео)
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Попередньо повідомляється про вибух на підстанції
У Львові увечері 5 січня бачили незрозумілий спалах у небі. Після цього з’явилися повідомлення про те, що у деяких районах міста зникло світло.
Про це інформують місцеві телеграм-канали. На кадрах із мережі помітно, що над місцем події підіймається дим.
Місцеві жителі повідомляють, що це може бути якоюсь аварією на підстанції, оскільки у багатьох після цього на якийсь час відключилося світло та інтернет.
Деякі користувачі також зазначають, що бачили у небі електричну дугу.
Деякі користувачі мережі згадали, що перебої відчувалися у районі Сихова.
Як повідомлялося раніше, у листопаді 2024 року подібна ситуація відбувалася у Києві. Тоді на Софіївській Борщагівці за один день вийшли з ладу дві підстанції.
За даними ЗМІ, ситуація там була пов’язана із забудовниками, які не хочуть платити 50 мільйонів гривень на будівництво підстанції, а натомість "домовляються" з органами контролю, щоб здати житло в експлуатацію. Зрештою виходить, що через перевантаженість підстанції вони починають виходити з ладу з настанням холодів.
Як повідомлялося раніше, напередодні в Одесі вибухнула пральна машина, чим зруйнувала половину житлової квартири.