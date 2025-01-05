Львів осяяв потужний спалах, після якого почалися проблеми зі світлом (відео)

Попередньо повідомляється про вибух на підстанції

У Львові увечері 5 січня бачили незрозумілий спалах у небі. Після цього з’явилися повідомлення про те, що у деяких районах міста зникло світло.

Про це інформують місцеві телеграм-канали. На кадрах із мережі помітно, що над місцем події підіймається дим.

Місцеві жителі повідомляють, що це може бути якоюсь аварією на підстанції, оскільки у багатьох після цього на якийсь час відключилося світло та інтернет.

Деякі користувачі також зазначають, що бачили у небі електричну дугу.

Деякі користувачі мережі згадали, що перебої відчувалися у районі Сихова.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2024 року подібна ситуація відбувалася у Києві. Тоді на Софіївській Борщагівці за один день вийшли з ладу дві підстанції.

За даними ЗМІ, ситуація там була пов’язана із забудовниками, які не хочуть платити 50 мільйонів гривень на будівництво підстанції, а натомість "домовляються" з органами контролю, щоб здати житло в експлуатацію. Зрештою виходить, що через перевантаженість підстанції вони починають виходити з ладу з настанням холодів.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Одесі вибухнула пральна машина, чим зруйнувала половину житлової квартири.