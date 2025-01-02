Пральна машина зруйнувала квартиру? В Одесі через пожежу постраждала дитина (фото)

Причини інциденту з'ясовуються

У четвер, 2 січня, в Хаджибейському районі Одеси у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Івана та Юрія Лип сталася пожежа. У квартирі на 3-му поверсі загорілася пральна машина.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області. Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що також було зруйновано міжкімнатну перегородку та пошкоджено стіни у двох квартирах, розташованих поруч.

У ДСНС зазначили, що внаслідок інциденту постраждав хлопчик 2013 року народження. Дитину передали працівникам медичної допомоги. Також на місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.

Варто зазначити, що у місцевих Телеграм-каналах пишуть, що у цій квартирі нібито стався вибух. Проте у ДСНС не називають причину інциденту. Там наголосили, що дослідно-випробувальна лабораторія має встановити причини надзвичайної події.

Нагадаємо, в Одесі біля кіностудії демонтували пам'ятник радянському акторові Володимиру Висоцькому. Таке рішення прийняла влада міста.

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