Львов озарила мощная вспышка, после которой начались проблемы со светом (видео)

Предварительно сообщается о взрыве на подстанции

Во Львове вечером 5 января видели непонятную вспышку в небе. После этого появились сообщения о том, что в некоторых районах города пропал свет.

Об этом информируют местные telegram-каналы. На кадрах из сети заметно, что над местом происшествия поднимается дым.

Местные жители сообщают, что это может быть какой-то аварией на подстанции, поскольку у многих после этого на некоторое время отключился свет и интернет.

Некоторый пользователи также отмечают, что видели в небе электрическую дугу.

Некоторые пользователи сети упомянули, что перебои ощущались в районе Сихова.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2024 года подобная ситуация происходила в Киеве. Тогда на Софиевской Борщаговке за один день вышли из строя две подстанции.

По данным СМИ ситуация там была связана с застройщиками, которые не хотят платить 50 миллионов гривен на строительство подстанции, а вместо этого "договариваются" с контролирующими органами, чтобы сдать жилье в эксплуатацию. В конечном итоге получается, что из-за перегруженности подстанции они начинают выходить из строя с наступлением холодов.

Как сообщалось ранее, накануне в Одессе взорвалась стиральная машина, чем разрушила половину жилой квартиры.