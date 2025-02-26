П’ять вчительських зарплат за місяць: скільки заробляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у січні 2024 року отримав 92 879,78 грн заробітної плати до оподаткування. Після вирахування податків і авансових виплат він отримав на руки 74 768,22 грн.

Про це свідчить відповідь Дніпропетровської ОВА на інформаційний запит "Телеграфа". Його оклад становить 80 717 грн, до нього додавалися надбавка за роботу в умовах режимних обмежень (10 528,30 грн) та оплата відряджень (12 162,78 грн).

З цієї суми було вирахувано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 16 718,36 грн та військовий збір 1 393,20 грн.

Згідно з декларацією, Сергій Лисак разом із сім’єю користується кількома об’єктами нерухомості. Він безоплатно проживає у квартирі площею 62,1 кв. м у смт Таїрове (Одеська область), власником якої є Петро Лисак. Також родина користується квартирою 46,4 кв. м в Ужгороді, що належить Лілії Бедраті. У листопаді 2023 року він орендував житловий будинок площею 109,8 кв. м у Слобожанському (Дніпропетровська область).

Серед автотранспорту у Лисака є орендований Mercedes-Benz S 500 (2011 року випуску), а його дружина Кароліна Лисак безоплатно користується Volkswagen Passat (2018 року випуску), який належить Лілії Бедраті.

Заощадження голови ОВА включають 200 000 грн готівкою та 15 000 доларів США. Також у нього є рахунки в банках, зокрема 13 746 грн у "Ощадбанку".

Протягом 2024 року Сергій Лисак отримав такі доходи:

883 627 грн зарплати у Дніпропетровській ОВА

зарплати у Дніпропетровській ОВА 131 535 грн грошового забезпечення від СБУ

грошового забезпечення від СБУ 30 764 грн за викладацьку діяльність у Державному університеті "Житомирська політехніка"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштів отримував колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін та якою була заробітна плата у виконувача обов’язків голови адміністрації Володимира Когута у січні 2025 року.