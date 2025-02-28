Почти 12 минималок: сколько зарабатывает глава Львовской ОГА Козицкий

За прошлый год общий уровень зарплаты чиновника превысил миллион гривен

Заработная плата председателя Львовской ОГА Максима Козицкого за январь 2025 составила 72 640,26 грн после вычета налогов и сборов.

Эта информация была предоставлена областной государственной администрацией в ответе на запрос "Телеграфа". В документе отмечено, что в январе начисленный должностной оклад Козицкого составил 94 338 грн. После вычета налогов и сборов выплачено 72640,26 грн.

За один январь Козицкий заработал более 94 тысяч гривен

В 2024 году общая сумма начисленной зарплаты составила 1 101 584,70 грн, а выплачено – 880 172,04 грн.

Также в распоряжении редакции есть данные о ежемесячной зарплате Козицкого за 2024 год. В начале года он получал от 64 до 84 тысячи гривен в среднем. В конце года выплаты составили 94 и 72 тысяч гривен.

Всего за год Козицкий заработал больше миллиона гривен

Материальная помощь по оздоровлению и решению социально-бытовых вопросов Козицкому не начислялась и не выплачивалась.

Отметим, минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, одна зарплата за январь Максима Козицкого почти 12 минималок. Также, согласно информации на популярном сайте по поиску работы, заработная плата Максима Козицкого примерно равна той, которую могут получать в Украине программисты, маркетологи и топ-менеджеры компаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает глава Харьковской ОВО Синегубов.

Также сообщалось, сколько зарабатывает мэр Одессы Труханов.