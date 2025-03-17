Собаку "залікували", а її власницю — побили: у ветклініці стався скандал (відео)

Загалом за послуги у ветклініці власники тварини заплатили майже 17 000 гривень

В Одесі жінка поскаржилася на ветклініку на вулиці Євгена Танцюри — вона звинувачує працівників у недбалому ставленні та махінаціях. Після цих заяв жінку побили.

Про це повідомляє "Думська". Зі слів потерпілої, після так званого "лікування" собаку довелося відвозити до іншого ветеринарного закладу в реанімацію. Зрештою, чотирилапого не вдалося врятувати.

За запитом реаніматологів вона спочатку попросила виписку про лікування, де виявилися махінації з ліками та витратними матеріалами.

Коли це помітили співробітники "Вет-експерт", документи в жінки вихопили, а адміністраторка покликала чоловіка, який напав на власницю собаки. Після цього він сказав: "Я все розрулив, не вперше".

Ветклініка по вулиці Євгена Танцюри

У мережі про це місце відгукуються негативно, а представники установи групо та різко відповідають:

Скриншот відгуків

Власники собаки звинувачують ветеринара в смерті улюбленця та вимагають пояснень, вони також готові звернутися до суду.

"Нас обманули на гроші — усе подвоєно удвічі. Не знаю, за що ми платили", — каже постраждала.

Загалом за послуги у ветклініці одесити заплатили 16 820 гривень.

На запитання журналістів лікуючий собаки лише відмовчувався та уникав камер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині волонтери б'ють на сполох через умови в притулку для тварин. Собаки в закритих вольєрах вимушені виживати.