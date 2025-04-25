Всього три в Україні? У Полтаві помітили рідкісний спорткар за 7 млн (відео)

Максимальна швидкість автівки 329 км/год

У Полтаві помітили дорогий спортивний автомобіль. Йдеться про McLaren, який коштує від $110 тисяч.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки у мережі. Зазначається, що машину помітили у місті 25 квітня.

"ВАУ! Красивенний "Макларен" помітили у Полтаві сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на відео гарний спорткар червоного кольору їде вулицями міста, привертаючи увагу мешканців Полтави. Це автівка британського автопрому. Компанія "McLaren Automotive Limited" почала виробляти цивільні спортивні авто на базі технологій, відпрацьованих у перегонах Формули-1.

Що відомо про спорткар у Полтаві

Аналізуючи відео можна дійти висновку, що ймовірніше Полтавою їздив McLaren 650S. Це спорткар із середнім розташуванням двигуна. Автомобіль McLaren 650S був публічно представлений у Женевському автосалоні в березні 2014 року.

Він створений на вуглепластиковому шасі, двигун V8 3.8 л M838T потужністю 650 к.с. 650S має максимальну швидкість 329 км/год. Розгін від 0-100 км/год за 3,0 секунди, до 200 км/год — 8,4 секунди.

McLaren 650S

McLaren 650S

Додамо, що за останніми даними в Україні всього три ​екземпляри McLaren 650S. У Львові та Києві був помічений жовтий McLaren 650S Spider. Вартість такої автівки оцінюється приблизно в 7–8 мільйонів гривень ($165–175 тисяч).

Власником жовтого McLaren 650S в Україні є молодий підприємець та IT-фахівець Олександр Слобоженко. А от кому належать ще два британських спорткари невідомо.

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