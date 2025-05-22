У Дніпрі помітили наймиліший рожевий Opel із блондинкою за кермом

Яскравий колір авто привернув увагу учасників дорожнього руху

У четвер, 22 травня, на Центральному мосту в Дніпрі, попри низку неприємних інцидентів – від спроби самогубства до поліцейського втручання та пригоди за участі автобуса – вдалося побачити й дещо, що викликало посмішку. Йдеться про миле авто – рожевий Opel Tigra, який вигідно виділявся серед сірого трафіку буденного міста.

Фото опублікував місцевий мешканець. Авто – купе другого покоління 2004 року випуску, але воно й досі має своїх поціновувачів.

Залежно від комплектації, вартість Opel Tigra 2004 року коливається від 3400 до 6000 доларів (приблизно 140 000 — 250 000 гривень), згідно з даними AUTO.RIA. Авто з двигуном 1,4 на 90 кінських сил обійдеться дешевше, а більш потужна 1,8-літрова версія – ближче до верхньої межі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі на Курчатовський ринок налетів величезний рій бджіл, що спричинило паніку серед відвідувачів і продавців. Комах було настільки багато, що люди змушені були покинути територію ринку. Відео з місця події швидко поширилося у місцевих телеграм-каналах. На записах видно, як тисячі бджіл кружляють над ринком, створюючи небезпечну ситуацію.