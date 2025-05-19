Хто та за які кошти відновлюватиме зруйновані РФ музеї Шухевича та Примаченко? Мінкульт звернув увагу на цікаву деталь

Обидва музеї зруйновано вщент

Від російської агресії в Україні неодноразово страждали і об'єкти культурної спадщини, у переліку яких музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича та музею Марії Примаченко. Однак у питанні відновлення першого вже є ясність та план початку робіт, а от з другим об'єктом виникла цікава ситуація.

Про це розповіло Міністерство культури та стратегічної комунікації України, відповідаючи на запит "Телеграфу". Зазначається, що музей Шухевича було повністю зруйновано після російського удару по Львову 1 січня 2024 року, а музей Примаченко — 25 лютого 2022.

Що з відбудовою музею Шухевича

За даними Мінкульту, музей знаходиться по вул. Білогорща, 76 і є комунальною власністю Львівської обласної ради. Тому влада міста та області напрацювала спільну концепцію, аби відбудувати культурну пам'ятку.

Музей Шухевича після атаки

Музей Шухевича після атаки

Музей Шухевича після атаки

Відомо, що до утвореної групи щодо роботи над відбудовою музею входить і донька головнокомандувача Української повстанської армії Шухевича Марія Трильовська, а також архітектори, військові та депутати Львівської міської ради.

"Після оголошення переможця архітектурного конкурсу з відтворення історичної пам’ятки, розпочато громадське обговорення ескізного проєкту з відновлення зруйнованого музею. На громадському обговоренні було запропоновано ескізний проєкт відтворення криївки на другому поверсі та зруйнованих дерев’яних сходів, які потребують консервації та реставрації. Також розглядається питання щодо будівництва укриття на території музею та створення безбар’єрного музейного простору", — йдеться у повідомленні.

Музей Шухевича до атаки

Музей Шухевича до атаки

Що з відбудовою музею Марії Примаченко

Як зазначили у Мінкульті, по-перше, зазначений музей не входить у державну власність та не належить Музейного фонду України, відповідно до постанови Кабміну. По-друге, Іванківський історико-краєзнавчий музей знаходиться в Київській області, смт Іванків. За документами, він створений при відділі культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної ради.

Музей Примаченко після атаки

Музей Примаченко після атаки

Музей Примаченко після атаки

Однак, за законом, фінансування роботи музею та його відновлення залежить від форми власності. Це може відбуватись шляхом отримання грошей з держбюджету або за рахунок благодійних внесків. До того ж власники музею повинні забезпечувати його справними спорудами чи приміщеннями, що відповідають вимогам функціонування музеїв.

Музей Примаченко до атаки

Музей Примаченко до атаки

Водночас у Мінкульті не розповіли, чи відомо їм щось про відновлення цього об'єкту культурної спадщини Україна та яка його доля після обстрілу Росії. Нагадаємо, що музей Примаченко було зруйновано ще 25 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна хитро придумала, як зберігати культурні цінності під час війни.