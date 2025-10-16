Від газет і картонок до легенди Одеси: що приховує історія "7-го кілометра" (фото, відео)

Як ринок "7-й кілометр" став символом епохи та бізнес-імперією, що видно з космосу

На околиці Одеси існує справжній окремий світ. "7-й кілометр" — ринок, який відомий далеко за межами області. Його історія почалась з того, як сюди вигнали Старокінний ринок з самої Одеси, але те, що починалося у 1989 році як стихійний базар, перетворилося на один з найбільших ринків Східної Європи.

Як починалась легенда

Офіційною датою заснування вважають 19 грудня 1989 року. Продавці розкладали товар просто на картонках, газетах, іноді на старих візках. Місця "бронювали" заздалегідь — клали газету або платили безхатченку 5 рублів, щоб той прийшов раніше. Продавали тоді все, що можна було дістати: джинси "Wrangler" від моряків, кофти з люрексу і загалом, будь-який дефіцит. "7-й кілометр" швидко отримав неофіційну назву — "толчок", бо там завжди "товклися" люди. Офіційна назва — ТОВ "Промтоварний ринок".

Ринок "7-й кілометр", кінець 90-х

Епоха 90-х не минала непомітно

90-ті робили ринок місцем можливостей і небезпек. Кишені покупців обробляли "щипачі", які працювали "під дахом" міліції. Ставались тут і трагедії — розповідають історію про продавчиню, яка помилково віддала гуртовому покупцеві не лише товар, а й касу — 30 тисяч доларів. Шалені гроші на той час. У розпачі вона наклала на себе руки. Гроші повернули, але ситуацію вже не виправити.

Інфраструктура Промринку: місто у місті

Поступово хаос почали впорядковувати. Територію обгородили, заасфальтували, поставили металеві столи, навіси — так народилося знамените "Поле чудес", перша офіційна торгівельна площа. Потім ринок став розростатися: контейнерні комплекси, павільйони, склади, паркінги, ресторани.

Розбудова 7-го кілометру

"7-й кілометр" набуває звичних рис

Сьогодні "7-й кілометр" — це складна інфраструктура. На території розташовано 15 тисяч торгових і складських об’єктів. Для зручності відвідувачів в’їзд і виїзд організовано з десяти сторін по всьому периметру ринку. Ринок займає понад 75 гектарів і поділений на чотири великі торгові зони, упорядковані за категоріями товарів. У 2023 році ринок намагались продати. Спершу — за 104 мільйони гривень, потім — за 208. Але покупця не знайшлося.

Такий ринок, більш схожий на сучасний

Цікавий факт: ринок "засвітився" в космосі

У 2013 році ринок потрапив на мапи Google Earth — завдяки гігантському напису "7 км". 13 тонн фарби, 405 метрів завдовжки — і тепер його видно навіть із висоти 40 км.

"7-й кілометр" з 40 кілометрів висоти

