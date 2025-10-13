Найвідоміший "блошиний" ринок Одеси. Яка доля спіткала легендарний "толчок" (фото)

Його звели ще у 1833 році

В Україні є чимало старих ринків, які й досі працюють. Чимало таких базарів саме в Одесі, до яких відноситься й Старокінний ринок.

"Телеграф" розповість його історію та покаже, як він виглядав майже 200 років назад. Зауважимо, що місцеві досить часто називали цей ринок "толчок" від слова "толкучка" тобто натовп.

Старокінний ринок або базар — один з найстаріших існуючих одеських ринків. Він був організований як базар з худобою на околиці міста ще у 1833 році. Спочатку там тривалий час продавали худобу та трохи фермерських продуктів, але з часом сфера торгівлі розрослась.

Старокінний ринок, 1974

Старокінний ринок у 80-х роках

Наразі ринок знаходиться в районі Молдованки, адже у 1989 році вимушено переїхав на "7 кілометр". Проте до цього поступово ринок забудовувався магазинчиками та прилавками для продажу зелені, плодів, хліба та інших продуктів.

Оголошення про перенесення ринку

Старокінний ринок зараз

Зауважимо, що у 1989 році ринок перевели за місто, на "7-й кілометр", де до цього були кукурудзяні поля. Проте це не знищило попит людей, а навіть навпаки, чимало містян приїздили сюди купувати і продукти, і речі. Саме тоді й почали Старокінний ринок називати "толчок", адже попит на нього був чималий. В радянські часи тут можна було купити все: від ексклюзивних джинсів, привезених моряками з-за кордону, до товарів широкого вжитку, яких катастрофічно не вистачало в магазинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка доля спіткала легендарний ринок у Чернівцях.