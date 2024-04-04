У Чернігові встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Благодійний фонд PIN-UP Foundation черговий раз підтримав ініціативу SafePlace4UA та встановив в Україні ще два мобільні вуличні укриття для безпечного перебування під час тривог.

За фінансової підтримки PIN-UP Foundation було виготовлено два укриття SafePlace для жителів міста Чернігова – №0018 і №0019. У разі небезпеки вони можуть захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів касетних снарядів. Укриття мають товсті стіни в понад 25 см та стелю 40 см з армованого бетону й розраховані на перебування 15 осіб. Всередині встановлені лави для сидіння, змонтоване освітлення, встановлена вентиляція. Зовні споруди містять знак місця збору, напрямок та адресу найближчого укриття, qr-коди з роликом про SafePlace.

Президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна акцентувала увагу на значущості таких ініціатив: "Ми прагнемо надати безпеку та комфорт для українського населення під час обстрілів. Мобільні укриття – лише одна з ініціатив, які ми запроваджуємо для створення безпечного житлового простору для мешканців Чернігова та інших областей України".

Нагадаємо, раніше PIN-UP Foundation разом із з SafePlace4UA встановили мобільні укриття на Харківщині та в Херсоні.

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

SafePlaceUA — це ініціатива Благодійного фонду "Юність 2.0" зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.