В Чернигове установили уличные укрытия от PIN-UP Foundation

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation в очередной раз поддержал инициативу SafePlace4UA и установил в Украине еще два мобильных уличных укрытия для безопасного пребывания во время тревог.

При финансовой поддержке PIN-UP Foundation было изготовлено два укрытия SafePlace для жителей Чернигова – №0018 и №0019. В случае опасности они могут оградить от ударной волны, обломков, смертоносных элементов кассетных снарядов. Укрытия имеют толстые стены более 25 см и потолок 40 см из армированного бетона и рассчитаны на пребывание 15 человек. Внутри установлены скамейки для сидения, смонтировано освещение, установлена вентиляция. Снаружи постройки содержат знак места сбора, направление и адрес ближайшего укрытия, qr-коды с роликом о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина акцентировала внимание на значимости таких инициатив: "Мы стремимся предоставить безопасность и комфорт для украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – лишь одна из инициатив, которые мы вводим для создания безопасного жилого пространства для жителей Чернигова и других областей Украины".

Напомним, ранее PIN-UP Foundation вместе с SafePlace4UA установили мобильные укрытия на Харьковщине и в Херсоне.

PIN-UP Foundation — это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

SafePlaceUA – это инициатива Благотворительного фонда "Юность 2.0" по созданию сети мобильных уличных укрытий. Преимущество в размещении укрытий отдается общественным местам отдыха, детским площадкам, паркам, скверам, остановкам общественного транспорта и т.д.