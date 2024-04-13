Пьяный гнал под 150 и сбежал? Кривой Рог с утра переполошило серьезное ДТП (фото, видео)

Правоохранители уже работают на месте ДТП и выясняют все подробности

В Кривом Роге водитель Seat на бешеной скорости влетел в припаркованный ВАЗ-2105 ("пятерку"). Виновник ДТП сбежал с места аварии с окровавленной головой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На кадрах с места ДТП видно, что оба авто сильно пострадали после удара.

Авария случилась на улице Конституционной утром 13 апреля. По словам очевидцев, водитель Seat ехал со стороны улицы Роковатой и в какой-то момент задел колесом бордюр. В итоге авто влетело в припаркованную "пятерку" неподалеку от шахты Юбилейная и вылетело на тротуар.

Мужчину доставали изнутри прохожие, по словам которых он был в полубессознательном состоянии. Они тут же вызвали скорую, но виновник аварии сбежал с места аварии. На данный момент его нет ни на месте ДТП, ни в больнице.

По предварительным данным водитель Seat мог быть в нетрезвом состоянии. А стрелка спидометра замерла на отметке за 150 км — это значит, что водитель превысил скорость.

Правоохранители уже ищут виновника аварии. Официальной информации о ДТП пока что нет. Что касается пострадавшей "пятерки", то в ней никого не было, но лежал газовый баллон. Чтобы предотвратить вероятный взрыв, спасатели, которых вызвали на место аварии, залили автомобиль водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве Mustang протаранил другое авто. Виновник ДТП серьезно превысил скорость, среди пострадавших есть ребенок.