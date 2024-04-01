Чоловік застрелився з автомата копа: нові подробиці трагедії на Кіровоградщині

Поліцейському загрожує до 8 років позбавлення волі

У Державному бюро розслідувань (ДБР) встановлюють обставини смерті 32-річного чоловіка, який 28 березня скоїв самогубство у місті Світловодськ Кіровоградської області. Він відібрав табельний автомат у поліціянта та застрелився з нього.

Співробітнику правоохоронних органів тепер загрожує до 8 років позбавлення волі. Відкрито кримінальне провадження по ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість), повідомляє пресслужба ДБР.

За попередніми даними, інцидент відбувся уночі 28 березня. Правоохоронці отримали сигнал про неадекватну поведінку чоловіка. Він погрожував, що скоїть самогубство.

Коли поліціянти приїхали за вказаною адресою, то викликали швидку допомогу. Медики оглянули чоловіка, який поводив себе неадекватно, та сказали, що його доставлять до психіатричної лікарні.

У цей момент чоловік вихопив у одного з поліцейських автомат. Він вистрелив собі в голову. Від отриманої травми чоловік помер на місці.

У ЗМІ поширювалась і інша версія. Нібито цього чоловіка доставили у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Саме там, по цій версії, він вихопив автомат у поліціянта та застрелився.

Пресслужба ДБР нічого не писала у повідомленні про ТЦК. Раніше речниця теруправління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко підтвердила, що чоловік скоїв самогубство. Громадянина не доставляли у Світловодський ТЦК. Проценко підтвердила наміри медиків госпіталізувати чоловіка до психлікарні.

Для довідки: Державне бюро розслідувань займається справами, у яких фігурують співробітники правоохоронних органів, судів, органів влади. Тобто, ті особи, які можуть впливати на перебіг кримінального провадження та через це уникати покарання.

ДБР займається розслідуванням резонансних справ. Серед останніх найбільш відомих ― кримінальне провадження про загибель помічника ексголовнокомандувача Валерія Залужного Геннадія Частякова. Він загинув через детонацію гранат.

Такий подарунок на день народження йому зробив колега Олег Тимченко. Останній своєї вини не визнає. Детективам вдалось дізнатись, де підозрюваний узяв гранати.

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