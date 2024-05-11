Північне сяйво знову порадує українців: у яких регіонах його буде видно

При відсутності хмар його можна буде помітити неозброєним оком

Північне сяйво — рідкісне оптичне явище, яке вже неодноразово помічали в Україні, у ніч проти неділі 12 травня можна буде побачити вдруге поспіль в північних областях нашої країни. Так через помірну геомагнітну бурю воно буде в Одеській області.

Про це інформує Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів. Потужна магнітна буря накрила Землю з 10 травня і триватиме до 12 травня включно. А її потужність сягатиме від 5 до 8 балів з 9 можливих.

"Згідно spaceweatherlive цієї ночі очікується помірна геомагнітна буря. Це означає, що при відсутності хмар, на півночі України, а також на півночі Одещини можна спостерігати Аврору (Північне сяйво)", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що північне сяйво хоч і рідкісне для України явище, але з початку травня відбувається вже втретє — його помітили 2 травня, а до цього восени 2023 року.

Нагадаємо, що ввечері 10 травня його помітили над Харківською, Донецькою, Дніпропетровською, Чернігівською, Кіровоградською, Одеською та Миколаївською областями.

Раніше "Телеграф" писав, що північні сяйва, що відомі яскравими барвами, можуть претендувати на звання одних із найкрасивіших атмосферних явищ на нашій планеті. Однак що буде, якщо зняти його в чорно-білих тонах? Відповісти це питання спробували дослідники Північноамериканського аерокосмічного відомства (NASA).