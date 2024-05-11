Северное сияние снова порадует украинцев: в каких регионах его будет видно

При отсутствии облаков его можно будет заметить невооруженным глазом.

Северное сияние — редкое оптическое явление, уже неоднократно замечаемое в Украине, в ночь на воскресенье 12 мая можно будет увидеть второй раз подряд в северных областях нашей страны. Так из-за умеренной геомагнитной бури оно произойдет в Одесской области.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей. Мощная магнитная буря накрыла Землю с 10 мая и продлится до 12 мая включительно. А ее мощность будет достигать от 5 до 8 баллов из 9 возможных.

"Согласно spaceweatherlive этой ночью ожидается умеренная геомагнитная буря. Это означает, что при отсутствии облаков на севере Украины, а также на севере Одесщины можно наблюдать Аврору (Северное сияние)", — говорится в сообщении.

Заметим, что северное сияние хоть и редкое для Украины явление, но с начала мая происходит уже в третий раз, его заметили 2 мая, а до этого осенью 2023 года.

Напомним, что вечером 10 мая оно было замечено над Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областями.

Ранее "Телеграф" писал, что северные сияния, известные яркими красками, могут претендовать на звание одних из самых красивых атмосферных явлений на нашей планете. Однако что будет, если снять его в черно-белых тонах ? Ответить этот вопрос попытались исследователи Североамериканского аэрокосмического ведомства (NASA).