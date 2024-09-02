Знепритомнів та впав у кому: на Дніпропетровщині чоловік отруївся чадним газом
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У гаражі працював генератор і була погана вентиляція
У Кам’янському, що у Дніпропетровській області, чоловік отруївся чадним газом, що виділявся від працюючого генератора. Інцидент стався в одному з гаражних кооперативів міста.
Про це повідомила лікарка екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. Допис зробила на своїй сторінці у Facebook.
"30 серпня, вночі, до Центральної обласної диспетчерської 103 надійшов виклик із м. Кам’янське з приводом: втрата свідомості, підозра на отруєння чадним газом. На місці виклику з’ясовано, що 44-річний чоловік в гаражі займався газозварюванням під роботу генератора при прикритих гаражних воротах. Від отруєння чадним газом він втратив свідомість", — написала Биданцева.
Жінка розповіла, що життя чоловікові врятував охоронець гаражного кооперативу. Під час обходу він помітив світло в одному з гаражів і вирішив перевірити.
"Охоронець побачив світло із гаражу, зазирнув і виявив чоловіка в оглядовій ямі без свідомості".
Чоловік викликав швидку і медики вчасно прибули на виклик. Потерпілому негайно надали екстрену медичну допомогу, а тоді доставили до лікарні.
"З діагнозом "Отруєння чадним газом. Кома І ст" чоловік був госпіталізований до реанімаційного відділення Кам’янської ЛШМД. По прибуттю в лікарню чоловік почав приходити у свідомість", — повідомила лікарка.
Нині потерпілий проходить курс лікування, його життю нічого не загрожує.
Зауважимо, що в Україні дозволено використовувати бензинові чи дизельні генератори лише за умови дотримання норм ДСНС.
Так, розміщувати генератори можна за, щонайменше, шість метрів від інших будівель, а також в окремому технічному просторому приміщенні з гарною вентиляцією.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що кияни скаржаться на роботу генераторів у відомому ТРЦ. Керівництво закладу відреагувало.