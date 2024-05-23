Дрім Таун чадить і смердить: кияни скаржаться на роботу ТРЦ (фото)

Деренчання чує весь район

У Києві жителі Оболоні скаржаться на роботу ТРЦ Dream Town. У центрі жахливо димлять генератори.

Люди розповідають, що від них стоїть сморід на весь район. Світлинами поділилися читачі "Телеграфу".

На їдкий дим скаржаться місцеві

Також кияни зазначають, що генератори дуже гучно працюють.

ТРЦ Dream Town димить

З ТРЦ виходить стовп диму. Він розвіюється далеко навкруги.

Від генераторів стоїть жахливий сморід

У Києві потеплішало, тому місцеві стривожені тим, що не можуть відкрити вікна через їдкий дим.

Торговий центр на карті

Нагадуємо, дим із генераторів є шкідливим. Він може негативно впливати на здоров'я людей, оскільки містить токсичні речовини.

Основні з них:

Окис вуглецю є безбарвним, без запаху газом, який може бути смертельним при високих концентраціях. Навіть низькі рівні CO можуть викликати головний біль, запаморочення, нудоту та слабкість. Вдихання цього газу заважає здатності крові переносити кисень до клітин і органів.

є безбарвним, без запаху газом, який може бути смертельним при високих концентраціях. Навіть низькі рівні CO можуть викликати головний біль, запаморочення, нудоту та слабкість. Вдихання цього газу заважає здатності крові переносити кисень до клітин і органів. Діоксид азоту може подразнювати легені та викликати кашель, хрипи та труднощі з диханням. Він особливо небезпечний для людей з астмою або іншими захворюваннями легень.

може подразнювати легені та викликати кашель, хрипи та труднощі з диханням. Він особливо небезпечний для людей з астмою або іншими захворюваннями легень. Чадний газ. Дим містить дрібні частинки, які можуть потрапити глибоко в легені. Це може викликати кашель, задишку, проблеми з серцем.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві вночі невідомі запускали салют. Люди злякалися, а дехто навіть почав тікати разом з дітьми в укриття.