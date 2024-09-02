Потерял сознание и впал в кому: на Днепропетровщине мужчина отравился угарным газом

В гараже работал генератор и была плохая вентиляция

В Каменском, что в Днепропетровской области, мужчина отравился угарным газом, выделявшимся от работающего генератора. Инцидент произошел в одном из гаражных кооперативов города.

Об этом сообщила врач экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева. Сообщение сделала на своей странице в Facebook.

"30 августа, ночью, в Центральную областную диспетчерскую 103 поступил вызов из г. Каменское с поводом: потеря сознания, подозрение на отравление угарным газом. На месте вызова установлено, что 44-летний мужчина в гараже занимался газосваркой под работу генератора при прикрытых гаражных воротах. От отравления угарным газом он потерял сознание", — написала Биданцева.

Бригада скорой, спасшая мужчину

Женщина рассказала, что жизнь мужчине спас охранник гаражного кооператива. Во время обхода он увидел свет в одном из гаражей и решил проверить.

"Охранник увидел свет из гаража, заглянул и обнаружил мужчину в смотровой яме без сознания".

Мужчина вызвал скорую и медики вовремя прибыли на вызов. Пострадавшему немедленно предоставили экстренную медицинскую помощь, а затем доставили в больницу.

"С диагнозом "Отравление угарным газом. Кома I ст." мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Каменской больницы. По прибытию в больницу мужчина начал приходить в сознание", — сообщила врач.

В настоящее время потерпевший проходит курс лечения, его жизни ничего не угрожает.

Заметим, что в Украине разрешено использовать бензиновые или дизельные генераторы только при соблюдении норм ГСЧС.

Так, размещать генераторы можно, по меньшей мере, за шесть метров от других зданий, а также в отдельном техническом просторном помещении с хорошей вентиляцией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевляне жалуются на работу генераторов в известном ТРЦ. Руководство заведения отреагировало.