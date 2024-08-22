Ухилянти знайшли новий шлях втечі з України: що кажуть офіційні органи

У Держприкордонслужбі вже прокоментували можливість "нового маршруту"

Деякі ухилянти в Україні обирають небезпечний шлях, щоб потрапити до Польщі — через Волинь та Білорусь. Однак такий маршрут передбачає нелегальний перетин одразу двох кордонів — українсько-білоруської на волинській ділянці, а далі білорусько-польської.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Ухилянти змінили Тису на інший напрямок? Чому новий маршрут для втікачів такий ризикований".

Варто зазначити, що на одній із ділянок між двома країнами кордони знаходяться на відстані менш як трьох кілометрів одна від одної. Такий шлях можна пройти пішки за пів години.

В офіційних структурах висловили сумніви щодо достовірності нашої інформації. Представник Держприкордонслужби Андрій Демченко у розмові з "Телеграфом" сказав, що цей маршрут навряд чи справді використовується на практиці.

"Наскільки мені відомо, порушення кордону в цих межах не фіксується. Хоча перетнути кордон можна деінде. Просто ми таких спроб там не фіксуємо", — пояснює він.

Тим часом у Волинській обласній військовій адміністрації утрималися від коментарів, пославшись на компетенцію прикордонників. Начальник управління інформаційної та внутрішньої політики ОВА Карина Мариневич лише зазначила:

"Кордони з Білоруссю закриті".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні цього року вздовж річки Тиса на Закарпатті було встановлено огорожу з колючим дротом. Ймовірно, такі заходи вжили, щоб завадити ухилянтам від мобілізації спробувати перепливти річку, оскільки ці спроби часто закінчуються трагічно.

Річ у тому, що з початку повномасштабної війни в річці Тиса втопилися десятки чоловіків мобілізаційного віку. Усі вони незаконно намагалися перетнути кордон до Угорщини чи Румунії. У такий спосіб вони намагалися ухилитися від мобілізації.