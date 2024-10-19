Частина Криму залишилася без світла: масштабна аварія відключила два міста
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У Криму частково зникло світло
У Криму сталася аварія на електромережі. Через це у низці населених пунктів зникло світло.
Про це повідомило підконтрольне росіянам відомство "Крименерго". За його інформацією, постраждали насамперед Феодосія та Алушта.
У Феодосії світло пропало на наступних вулицях:
- Кірова;
- Назукіна;
- Земська;
- Українська;
- Куйбишева;
- Коробкова;
- Горького;
- Десантників.
В Алушті немає світла на Судакському шосе (18 та 19 км), а також по вулиці Сотера. Крім того, без електрики залишилися населені пункти Семидвір’я, Сонячногірське та Лучисте, які розташовані на північ від Алушти.
У "Крименерго" кажуть, що електрику мають намір відновити протягом найближчих трьох годинників. Причина відключення не озвучується, але повідомляється про роботу аварійних бригад.
Варто зазначити, що відключення світла в Криму останнім часом не є рідкістю. У літній сезон росіяни стверджували, що це пов’язано з високою температурою повітря, але примітним є те, що ці відключення почастішали після НП на Ростовській АЕС. Після цього відключення почали спостерігатися по всьому півдні Росії та на окупованому українському півострові.