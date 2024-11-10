П’яний "Дедпул" з мачете накинувся на поліцейських на Закарпатті

Поліція перемогла "Дедпула" на Закарпатті

На Закарпатті місцевий житель у масці відомого персонажа всесвіту Marvel Дедпула побився з поліцією. Тепер він за рішенням Тячівського суду має сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень. Як виявилося за маскою фантастичного антигероя, ховався 30-річний місцевий житель Богдан Ч.

21 серпня 2024 року близько 18:00 у будівлі банку "Комінвестбанк" у Тячеві пролунала сигналізація, а тому туди негайно виїхали двоє патрульних поліцейських, які перебували на добовому чергуванні.

Після прибуття на місце до них під’їхав п’яний місцевий житель на велосипеді з маскою на обличчі та мачете за спиною. На прохання поліцейських зняти маску і покласти зброю на землю той не відреагував і почав поводитися зухвало.

Після цього поліція спробувала затримати його, через що один із правоохоронців отримав ногою в обличчя, а другий — ножем по руці. "Дедпула" все ж таки вдалося затримати, після чого його доставили до відділення.

За підсумками розгляду справи суд вирішив визнати його винним у нападі на співробітників поліції, зобов’язав виплатити 17 тисяч гривень штрафу та 1,5 тисячі гривень судових витрат. Він ще має час, щоб оскаржити вирок.

Як повідомлялося раніше, в Одесі поліцейські купували інтимні фото жінки, щоб провести операцію щодо її затримання.