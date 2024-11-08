Жінку за продаж інтимних фото засудили в Одесі: поліція робила кілька закупок, у мережі вже сміються

Вартість контенту стартувала від 100 грн

В Одесі засудили жінку, яка продавала через телеграм-канал свої інтимні відео. Гроші вона отримувала на банківські картки.

Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду м. Одеси. Зазначається, що поліція провела спеціальну операцію задля її затримання.

За даними слідства, ще у червні 2024 року жінка почала знімати та продавати інтимні фото, які зокрема містили й статеві органи. Вартість контенту стартувала від 100-150 грн.

Аби затримати фігурантку, як зазначають місцеві пабліки, поліція зробила кілька закупок. Отримавши докази, правоохоронці затримали жінку за порушення етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі духовних і культурних цінностей, всупереч Закону України "Про захист суспільної моралі".

Суд виніс вирок їй за ч.2, 3 ст. 301 КК України про поширення відеопродукції порнографічного змісту. Під час процесу жінка визнала свою провину. Її засудили до 4 років ув'язнення, але потім суд ухвали 1 рік відбування випробувального терміну.

За яким жінка має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Водночас у мережі українці сміються з цього, особливу увагу приділяючи роботі поліції, яка кілька разів купляла фото у жінки.

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