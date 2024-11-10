Пьяный "Дедпул" с мачете набросился на полицейских на Закарпатье

Полиция победила "Дедпула" на Закарпатье

На Закарпатье местный житель в маске известного персонажа вселенной Marvel Дедпула подрался с полицией. Теперь он по решению Тячевского суда должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Как оказалось за маской фантастического антигероя скрывался 30-летний местный житель Богдан Ч.

21 августа 2024 года около 18:00 в здании банка "Коминвестбанк" в Тячеве прозвучала тревога, а потому туда немедленно выехали двое патрульных полицейских, пребывавших на суточном дежурстве.

После прибытия на место к ним подъехал пьяный местный житель на велосипеде с маской на лице и мачете за спиной. На просьбу полицейских снять маску и положить оружие на землю тот не отреагировал и начал вести себя вызывающе.

После этого полиция попыталась задержать его, из-за чего один из правоохранителей получил ногой в лицо, а второй — ножом по руке. "Дедпула" все же удалось задержать, после чего его доставили в отделение.

По итогу рассмотрения дела суд решил признать его виновным в нападении на сотрудников полиции, обязал выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 1,5 тысячи гривен судебных расходов. У него еще есть время, чтобы обжаловать приговор.

Как сообщалось ранее, в Одессе полицейские покупали интимные фото женщины, чтобы провести операцию по ее задержанию.